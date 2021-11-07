"Чеченське весілля": мережа обговорює дивне фото Кім Чен Ина з військовими, що плачуть

Офіцерам роздали нагородну зброю та сфотографували з Кім Чен Ином

Одіозний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який нещодавно схуд на 20 кілограмів, розбурхав мережу фотографіями з високопоставленими офіцерами.

На кадри звернув увагу користувач Twitter Олег Кавун.

Глава Північної Кореї зображений в оточенні високопоставлених офіцерів, в руках яких знаходиться зброя та папки коричневого кольору. Цілком ймовірно, що офіцери отримали цю зброю як нагородну і потім зробили фото на згадку, проте у користувачів мережі щодо цього фото склалася зовсім інша думка.

Оригінал виглядає так:

Кім Чен Ин в оточенні офіцерів зі зброєю

Користувачі Twitter писали, що їм це фото нагадує: "чеченське весілля", "північнокорейську рулетку", "гру в кальмара". Деякі запитували, як взагалі можна так жити.

А ще частина розібрала реакції офіцерів, які були присутні на фото. До речі, деякі з них плакали, інші відвернули дуло нагородної зброї від Кім Чен Ина, проте знайшовся сміливець, який направив пістолет на північнокорейського диктатора. Саме цей офіцер став "героєм" більшості коментарів.

Не обійшлося і без досить пікантних порівнянь цієї фотографії Кім Чен Ина та офіцерів Північної Кореї.

Варто зазначити, що ця фотографія була зроблена 26 липня 2020 року, коли в КНДР відзначали 67-ті роковини припинення бойових дій у Корейській війні 1950-1953 років. З цієї нагоди на спеціальній церемонії Кім Чен Ин роздав офіцерам народної армії нагородну зброю та зробив з ними фото. Попри давність фото, його досі обговорюють у мережі.

Раніше "Телеграф" вже писав, що північнокорейський глава змінив стиль протокольного одягу і має інакший вигляд. У мережі почали говорити про двійника.