Кім Чен Ин засвітив свою улюблену дочку на футбольному матчі (фото)

Диктатор показав дочку на публіці

У суботу, 18 лютого, у Північній Кореї, яка, схоже, готується до війни, відбувся незвичайний футбольний матч. Гостем спортивної події став лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє sky. Державні ЗМІ Північної Кореї із захопленням сприйняли появу на публіці "улюбленої" доньки лідера КНДР Кім Чжу Е, якій, схоже, 10 років.

У КНДР зазначили, що поява Кім Чен Ина на спортивній події принесла матчу "радість і хвилювання", а всі присутні на грі були ушановані великої честі. До речі, футбольний поєдинок зіграли між собою команди Кабінету Міністрів та Міністерства національної оборони. Гра була присвячена дню народження Кім Чен Іра, 16 лютого. Цього дня у КНДР відзначають День сяючої зірки.

На опублікованих корейськими ЗМІ знімках видно, як Кім та його дочка посміхаються та аплодують із VIP-місць. Офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї назвало цю футбольну гру "значною спортивною та культурною подією".

Вважається, що у корейського диктатора є троє дітей від дружини Лі Соль Джу – дві дівчинки та хлопчик.

Кім Чен Ин привів дочку на футбол

Кім Чен Ин привів дочку на футбол

Додамо, раніше Кім привів свою дочку на показ твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети. Цей захід відбувся 9 лютого на параді на честь 75-річчя армії КНДР.

Раніше Кім Чен Ин підкреслив, що КНДР відмовлятися від боєголовок з ядерним зарядом не збирається. Напередодні він привітав президента рф володимира путіна з днем росії.