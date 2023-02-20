Дякуємо за безсонні ночі: Андрій Шевченко зворушливо привітав маму

Футболіст зробив пост у Instagram

Андрій Шевченко, який входить до десятки найпопулярніших українських спортсменів, зробив у соцмережах запис, який збирає тисячі лайків. Шевченко привітав маму із днем народження.

Легендарний футболіст запостив сімейні фотографії із мамою Любов’ю Миколаївною.

"Дорога, рідна матусю, вітаємо з ювілеєм! Дякую тобі за ласку, за нескінченну турботу, допомогу та підтримку, за чуйність і за безсонні ночі. Господь хай дарує здоров’я та силу. Многая літа. Любимо тебе!" — написав Шевченко у Instagram.

Раніше український футболіст-волонтер Роман Зозуля розмазав Шевченка за скандальне фото. Також Зозуля нагадав про зв’язки колишнього гравця та тренера збірної України з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Андрій Шевченко тренував збірну України, яку довів до чвертьфіналу Євро-2020. А ось кілька місяців роботи у "Дженоа" виявилися провальними. Тренера було звільнено у січні 2022 року. З того часу Андрій Миколевич призупинив тренерську діяльність та бере участь у різних благодійних та волонтерських проєктах.