Кріштіану Роналду принизили у Саудівській Аравії: футболістові відмовилися потиснути руку (відео)

Португальця проігнорував суперник під час матчу

Вперше з 2018 року Кріштіану Роналду віддав дві результативні передачі в одному матчі. Португалець допоміг "Аль-Насру" здобути перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Під час зустрічі стався досить цікавий епізод. Форвард "Аль-Таавуна" Леандре Тавамба забив гол, який скасували через офсайд. Суперника вирішив підтримати Роналду, який простяг руку, але Тавамба демонстративно відмовився її тиснути.

Нагадаємо, що в одному з поєдинків "Аль-Насра" сарана буквально атакувала стадіон. Комахи були на трибунах та на полі. Роналду у тому поєдинку забив чотири голи.

До речі, минулої осені була інформація, що Кріштіану купив у Португалії будинок за 18 млн. євро. Це найдорожча нерухомість у всій Португалії. А тепер стало відомо, що Роналду продає свій шикарний будинок біля Манчестера.

Ми також писали, що наречена футболіста Джорджина Родрігес не зовсім розібралася з місцевими порядками та може бути оштрафована за порушення закону про пристойність.

Нещодавно родина Роналду показала, як розважається у новій для себе країні.