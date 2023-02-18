Хочемо бити один одному пику: у футболі просять дозволити бійки

Революційне правило запропонував Джеймс Макклейн

Півзахисник англійського "Вігана" Джеймс Макклейн запропонував зробити революцію у футболі. Він вважає, що можна впровадити у цей вид спорту одне із хокейних правил. Раніше з клубом НХЛ провів тренування легендарний футбольний воротар Петро Чех.

За словами Макклейна, футболісти могли б битися на футбольному полі і не боятися здобути за це тривалу дискваліфікацію.

"Просто спостереження: якби у футболі, як у хокеї, з’явилося правило, що дозволяє двом конфліктуючим гравцям протягом 10-15 секунд набити один одному пику і вирушити на лаву штрафників, я гарантую, що сутичок стало б набагато менше", — цитує Джеймса Макклейна Daily Mail.

Раніше ми писали, що Жерар Піке також запропонував змінити футбольні правила. Піке порадив розпочати реформи з додаткового часу. Іспанець вважає, що екстра-тайми потрібно грати до "золотого" голу, забираючи гравців з обох команд.

Нагадаємо, що УЄФА кардинально змінив формат відбору на Євро та ЧС для Європи. "Новий формат обіцяє привнести більше азарту до турнірів національних збірних, які продовжують зростати та набирати значимості", — заявив президент УЄФА Александер Чеферін.