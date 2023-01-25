УЄФА кардинально змінив формат відбору на Євро та ЧС для Європи

Новий регламент відбору набуде чинності вже після Євро-2024

У середу, 25 січня, у Будинку європейського футболу в Ньоні відбулася зустріч Виконавчого комітету УЄФА, одним із рішень якого стало перенесення Суперкубка УЄФА-2023 з Казані до Афін. Крім того, на засіданні було затверджено нові формати турнірів УЄФА для чоловічих збірних, які почнуть діяти з вересня 2024 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Союз ухвалив рішення внести невеликі зміни до нинішнього формату Європейської кваліфікації на великі турніри.

Європейська кваліфікація для Євро чи чемпіонатів світу стане компактнішою. Команди будуть розбиті на 12 груп по чотири та п’ять збірних. За задумом організаторів, це додасть відбірному циклу додаткової динамічності та непередбачуваності. На груповій стадії команди зіграють кожна з кожною вдома та на виїзді. Переможці квартетів та квінтетів проб’ються на мундіаль чи Євро. Власники других місць або отримають прямі путівки, або братимуть участь у стикових матчах.

На цей час у кваліфікації на Євро або ЧС УЄФА під час жеребкування ділить команди на 10 груп по 5-6 команд у кожній.

"Проблема передбачуваності Європейських кваліфікацій також була розглянута та вирішена за допомогою нового формату, який надасть усім командам рівні шанси пройти відбір на великі турніри.

Новий формат обіцяє привнести більше азарту до турнірів національних збірних, які продовжують зростати й набирати силу", — заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Раніше повідомлялося, що УЄФА провело жеребкування Фіналу чотирьох Ліги націй.

Нагадаємо, в росії послали УЄФА на три літери.