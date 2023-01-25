Результати жеребкування Ліги націй: хто зіграє у півфіналі

Турнір пройде влітку у Нідерландах

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування фінального турніру Ліги націй. Трофей буде розіграно найближчим літом у Нідерландах.

У фінал чотирьох пробилися переможці груп у топдивізіонах — Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди.

За результатами жеребкування було сформовано сітку турніру.

Півфінал: Нідерланди — Хорватія, 14 червня (Роттердам, 21:45)

Нідерланди — Хорватія, 14 червня (Роттердам, 21:45) Півфінал: Іспанія — Італія, 15 червня (Енсхеде, 21:45)

Іспанія — Італія, 15 червня (Енсхеде, 21:45) Матч за третє місце: 18 червня (Енсхеде, 16:00)

18 червня (Енсхеде, 16:00) Фінал: 18 червня (Роттердам, 21:45)

Це буде третій розіграш турніру. Лігу націй у 2019 році виграла Португалія, а у 2021 році перемогла Франція.

Раніше ми писали, що УЄФА планує запустити Лігу націй для жінок. Що це означає для України? Наша жіноча команда лише одного разу грала на чемпіонаті Європи – у 2009 році не вийшла з групи. На Євро-2022 наші дівчата не пробилися, програвши у стикових матчах Північної Ірландії. На Олімпійських іграх також українки ніколи не брали участі. І навряд чи нова система спростить Україні можливість потрапити на великі турніри.