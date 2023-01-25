Результати жеребкування Ліги націй: хто зіграє у півфіналі
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Турнір пройде влітку у Нідерландах
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування фінального турніру Ліги націй. Трофей буде розіграно найближчим літом у Нідерландах.
У фінал чотирьох пробилися переможці груп у топдивізіонах — Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди.
За результатами жеребкування було сформовано сітку турніру.
- Півфінал: Нідерланди — Хорватія, 14 червня (Роттердам, 21:45)
- Півфінал: Іспанія — Італія, 15 червня (Енсхеде, 21:45)
- Матч за третє місце: 18 червня (Енсхеде, 16:00)
- Фінал: 18 червня (Роттердам, 21:45)
Це буде третій розіграш турніру. Лігу націй у 2019 році виграла Португалія, а у 2021 році перемогла Франція.
Раніше ми писали, що УЄФА планує запустити Лігу націй для жінок. Що це означає для України? Наша жіноча команда лише одного разу грала на чемпіонаті Європи – у 2009 році не вийшла з групи. На Євро-2022 наші дівчата не пробилися, програвши у стикових матчах Північної Ірландії. На Олімпійських іграх також українки ніколи не брали участі. І навряд чи нова система спростить Україні можливість потрапити на великі турніри.