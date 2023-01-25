Ліга націй: онлайн-трансляція жеребкування

Фінал турніру пройде в Нідерландах

У середу, 25 січня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування фінальної частини Ліги націй УЄФА. Початок о 12:00 за київським часом. Чинним чемпіоном є збірна Франції.

У жеребкуванні беруть участь чотири збірні — переможці своїх груп у найвищому дивізіоні.

Хорватія

Італія

Нідерланди

Іспанія

Фінальна частина турніру відбудеться в Нідерландах цього літа.

Півфінал: 14 червня (Роттердам, 21:45)

Півфінал: 15 червня (Енсхеде, 21:45)

Матч за третє місце: 18 червня (Енсхеде, 16:00)

Фінал: 18 червня (Роттердам, 21:45)

Раніше ми писали, що УЄФА планує запустити Лігу націй для жінок. Що це означає для України? Наша жіноча команда лише одного разу грала на чемпіонаті Європи – у 2009 році не вийшла з групи. На Євро-2022 наші дівчата не пробилися, програвши у стикових матчах Північній Ірландії. На Олімпійських іграх також українки ніколи не брали участі. І навряд чи нова система спростить Україні можливість потрапити на великі турніри.