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Ліга націй: онлайн-трансляція жеребкування

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Ліга націй: онлайн-трансляція жеребкування Новина оновлена 25 січня 2023, 08:52

Фінал турніру пройде в Нідерландах

У середу, 25 січня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування фінальної частини Ліги націй УЄФА. Початок о 12:00 за київським часом. Чинним чемпіоном є збірна Франції.

У жеребкуванні беруть участь чотири збірні — переможці своїх груп у найвищому дивізіоні.

  • Хорватія
  • Італія
  • Нідерланди
  • Іспанія

Фінальна частина турніру відбудеться в Нідерландах цього літа.

  • Півфінал: 14 червня (Роттердам, 21:45)
  • Півфінал: 15 червня (Енсхеде, 21:45)
  • Матч за третє місце: 18 червня (Енсхеде, 16:00)
  • Фінал: 18 червня (Роттердам, 21:45)

Раніше ми писали, що УЄФА планує запустити Лігу націй для жінок. Що це означає для України? Наша жіноча команда лише одного разу грала на чемпіонаті Європи – у 2009 році не вийшла з групи. На Євро-2022 наші дівчата не пробилися, програвши у стикових матчах Північній Ірландії. На Олімпійських іграх також українки ніколи не брали участі. І навряд чи нова система спростить Україні можливість потрапити на великі турніри.

Теги:
#Футбол #Жеребкування #Ліга Націй УЄФА