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Великим скандалом завершився фінал Ліги націй Іспанія — Франція: відео спірного м’яча

Автор
Михайло Корнілов
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Кіліан Мбаппе забив спірний м’яч у фіналі Ліги націй Новина оновлена 11 жовтня 2021, 00:13
Кіліан Мбаппе забив спірний м’яч у фіналі Ліги націй

В Італії відбувся фінал другого розіграшу Ліги націй.

У неділю, 10 жовтня, збірна Іспанії, яка вибила з турніру господарів фіналу чотирьох Ліги націй УЄФА (1:2), грала з Францією у вирішальній грі турніру для європейських збірних. Зустріч відбулася в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершилася з рахунком 1:2 на користь французів.

Всі ключові події у поєдинку відбулися у другому таймі. Іспанці першими відкрили рахунок на 64-й хвилині зусиллями Мікеля Оярсабаля, проте утримати перевагу не зуміли. Через 2 хвилини Карім Бензема забив гол-шедевр, а ще через 14 хвилин Кіліан Мбаппе реалізував вихід один на один.

Відзначимо, в моменті з переможним голом форвард ПСЖ перебував за лінією захисників, однак рефері за допомогою VAR зарахував гол через торкання гравцем "господарів" мʼяча в момент передачі на Кіліана. У мережі розгорілися суперечки щодо цього взяття воріт. В Іспанії вважають, що їх збірну засудили. Судила гру бригада арбітрів на чолі з англійцем Ентоні Тейлором.

Іспанія — Франція 1:2

Голи: Оярсабаль 64’, Бензема 66’, Мбаппе 80’

Відзначимо, в Лізі націй 10 жовтня було зіграно також матч за третє місце Італія — Бельгія (2:1).

Нагадаємо, першим переможцем Ліги націй УЄФА стала збірна Португалії, яка завоювала трофей в 2019 році.

"Телеграф" нагадує, що в фіналі чотирьох французи у півфіналі Ліги націй здобули вольову перемогу над Бельгією з рахунком 2:3, поступаючись по ходу зустрічі в два м’ячі.

Теги:
#Футбол #Збірна Франції #Збірна Іспанії #Ліга Націй
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