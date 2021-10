Великим скандалом завершився фінал Ліги націй Іспанія — Франція: відео спірного м’яча

У неділю, 10 жовтня, збірна Іспанії, яка вибила з турніру господарів фіналу чотирьох Ліги націй УЄФА (1:2), грала з Францією у вирішальній грі турніру для європейських збірних. Зустріч відбулася в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершилася з рахунком 1:2 на користь французів.

Всі ключові події у поєдинку відбулися у другому таймі. Іспанці першими відкрили рахунок на 64-й хвилині зусиллями Мікеля Оярсабаля, проте утримати перевагу не зуміли. Через 2 хвилини Карім Бензема забив гол-шедевр, а ще через 14 хвилин Кіліан Мбаппе реалізував вихід один на один.

Відзначимо, в моменті з переможним голом форвард ПСЖ перебував за лінією захисників, однак рефері за допомогою VAR зарахував гол через торкання гравцем "господарів" мʼяча в момент передачі на Кіліана. У мережі розгорілися суперечки щодо цього взяття воріт. В Іспанії вважають, що їх збірну засудили. Судила гру бригада арбітрів на чолі з англійцем Ентоні Тейлором.

🚨⚽️ | NEW: The lead up to Kylian Mbappé’s goal for France, which has controversially been given pic.twitter.com/mn5ANSr5EC