Франція і Бельгія видали гольовий трилер в півфіналі Ліги націй (відео)

Визначився другий фіналіст турніру

У четвер, 7 жовтня, збірні Бельгії та Франції билися за путівку в фінал Ліги націй УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася в Турині на "Ювентус Стедіум" і завершилася з рахунком 2:3 на користь номінальних гостей.

Бельгійці переграли опонентів в 1-му таймі. Яннік Карраско і Ромелу Лукаку вразили ворота чемпіонів світу, і в обох випадках помилився кіпер французів Уго Льоріс, який двічі не прикрив ближній кут своїх воріт. У моменті з голом Янніка голкіпер зовсім не реагував на удар форварда, а в другому випадку Лукаку гарматним пострілом прошив воротаря.

У другому таймі картина гри змінилася. Французи з перших секунд почали штурм, який увінчався успіхом. Спочатку Карім Бензема блискучим ударом з розвороту відквитав один м’яч, а потім Грізманн заробив пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе. "Трибарвні" таки зуміли дотиснути бельгійців. На 90-й хвилині Тео Ернандес ударом з середньої дистанції вразив ворота Куртуа.

Бельгія 2:3 Франція

Голи: Карраско 37’, Лукаку 40’ — Бензема 62’, Мбаппе 69’ (з пенальті), Тео Ернандес 90’

Повний відеоогляд матчу:

Ця перемога вивела Францію до фіналу турніру, який відбудеться 10 жовтня в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". У вирішальному поєдинку "Трибарвні" зіграють проти збірної Іспанії, яка 6 жовтня мінімально обіграла Італію (1:2). До слова, бельгійці зіграють в матчі за 3-е місце саме з італійцям. Ця зустріч також пройде 10 жовтня, але в Турині.