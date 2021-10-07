Франция и Бельгия выдали голевой триллер в полуфинале Лиги наций (видео)

Определился второй финалист Турнира

В четверг, 7 октября, сборные Бельгии и Франции сражались за путевку в финал Лиги наций УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Турине на "Ювентус Стэдиум" и завершилась со счетом 2:3 в пользу номинальных гостей.

Бельгийцы переиграли оппонентов в 1-м тайме. Янник Карраско и Ромелу Лукаку поразили ворота чемпионов мира, и в обоих случаях ошибся кипер французов Уго Льорис, который дважды не прикрыл ближний угол своих ворот. В моменте с голом Янника голкипер совсем не реагировал на удар форварда, а во втором случае Лукаку пушечным выстрелом прошил вратаря.

Во втором тайме картина игры поменялась. Французы с первых секунд начали штурм, который увенчался успехом. Сначала Карим Бензема блестящим ударом с разворота отквитал один мяч, а затем Гризманн заработал пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. "Трехцветные" таки сумели дожать бельгийцев. На 90-й минуте Тео Эрнандес ударом со средней дистанции поразил ворота Куртуа.

Бельгия 2:3 Франция

Голы: Карраско 37ʼ, Лукаку 40ʼ — Бензема 62ʼ, Мбаппе 69ʼ (с пенальти), Тео Эрнандес 90ʼ

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Бензема:

Видео гола Мбаппе:

Видео гола Эрнандеса:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Эта победа вывела Францию в финал турнира, который состоится 10 октября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". В решающем поединке "Трехцветные" сыграют против сборной Испании, которая 6 октября минимально обыграла Италию (1:2). К слову, бельгийцы сыграют в матче за 3-е место именно с итальянцам. Эта встреча также пройдет 10 октября, но в Турине.