В Лиге наций определился первый финалист: видеообзор матча Италия - Испания

Испания выбила хозяев финала четырех Лиги наций.

В среду, 6 октября, в Лиге наций УЕФА сезона 2021/22 был сыгран первый полуфинальный матч Италия — Испания. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Победу Испании принесли точные выстрелы Феррана Торреса в первом тайме. Оба раза вингеру "Манчестер Сити" ассистировал Микель Оярсабаль. Сначала Ферран замкнул прострел в исполнении хавбека "Реала Сосьедад", а затем и навес. Оба раза провалился правый фланг обороны хозяев. Добавим, что весь второй тайм итальянцы играли в меньшинстве после удаления Леонардо Бонуччи (2 желтые). К слову, вдесятером "Скуадра Адзурра" отквитала один мяч усилиями Лоренцо Пеллегрини.

Италия 1:2 Испания

Голы: Пеллегрини 83ʼ — Ферран Торрес 17ʼ, 45+2ʼ

Удаление: Бонуччи 42ʼ

Полный видеообзор поединка:

Отметим, Испания пробилась в финал турнира, который состоится на этом же стадионе 10 октября. Италия, в свою очередь, проведет матч за 3-е место в Турине. Этот поединок пройдет в тот же день. В финале "Фурия Роха" встретится с победителем пары Бельгия — Франция, которые проведут свой полуфинал 7 октября. Эту игру можно будет посмотреть по ТВ в Украине.

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