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У Лізі націй визначився перший фіналіст: відеоогляд матчу Італія — Іспанія

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Італія — Іспанія Новина оновлена 06 жовтня 2021, 23:51
Італія — Іспанія

Іспанія вибила господарів фіналу чотирьох Ліги націй.

У середу, 6 жовтня, в Лізі націй УЄФА сезону 2021/22 було зіграно перший півфінальний матч Італія — Іспанія. Зустріч, що проходила в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

Перемогу Іспанії принесли точні постріли Феррана Торреса в першому таймі. Обидва рази вінгеру "Манчестер Сіті" асистував Мікель Оярсабаль. Спочатку Ферран замкнув простріл у виконанні хавбека "Реала Сосьєдад", а потім і навіс. Обидва рази провалився правий фланг оборони господарів. Додамо, що весь другий тайм італійці грали в меншості після видалення Леонардо Бонуччі (2 жовті). До слова, вдесятьох "Скуадра Адзурра" відіграла один м’яч зусиллями Лоренцо Пеллегріні.

Італія 1:2 Іспанія

Голи: Пеллегріні 83’ — Ферран Торрес 17’, 45 + 2 ’

Вилучення: Бонуччі 42’

Кращі моменти 1-го тайму:

Відео голу Пеллегріні:

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

Відзначимо, Іспанія пробилася до фіналу турніру, який відбудеться на цьому ж стадіоні 10 жовтня. Італія, в свою чергу, проведе матч за 3-е місце в Турині. Цей поєдинок пройде в той же день. У фіналі "Фурія Роха" зустрінеться з переможцем пари Бельгія — Франція, які проведуть свій півфінал 7 жовтня. Цю гру можна буде подивитися по ТБ в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Паулу Фонсека вперше відреагував на критику Мірчі Луческу.

Теги:
#Футбол #Збірна Іспанії #Збірна Італії #Ліга Націй
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