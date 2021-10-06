Фонсека вперше відповів на критику Луческу (відео)

Паулу Фонсека довгий час мовчав на цей рахунок.

Колишній головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував уїдливі коментарі на свою адресу від головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, "зірку" якого недавно зіпсували вандали в Донецьку.

Португальський фахівець докладно розповів про це в інтерв’ю на YouTube-каналі "Бомбардир".

Фонсека зізнався, що завжди з повагою ставився до всіх тренерів, однак вперше зіткнувся з протилежною поведінкою саме з боку Луческу. "Містер" критикував його в ЗМІ за використання напрацювань, відсутність досвіду. Крім того румунський тренер розповідав, що чекав подяки від португальця за те, що він залишив наступнику боєздатний "Шахтар", але так і не дочекався від Паулу жодного дзвінка.

"Я засмучений поведінкою Фонсеки. Він навіть не подякував мені за чудову команду, яку я залишив йому", — заявляв Луческу в 2020 році в інтерв’ю corrieredellosport.

Паулу, в свою чергу, зазначив, що не знає про таку традицію, як дякувати попереднику, тому навіть і не думав говорити "дякую" Луческу. Крім того, Фонсека зазначив, що дякувати не було за що, адже "Шахтар" перебував в жалюгідному стані — клуб двічі поспіль програв чемпіонство, а деякі гравці хотіли покинути команду, яка не відрізнялася дисципліною.

"Луческу розповідає про мене вже 5 років і при цьому не завжди віддає належне моїй роботі. Я завжди поважав його і його роботу, а ось він мою — не до кінця", — розповів Фонсека.

Нагадаємо, Луческу 12 років тренував "Шахтар", а в 2016 році його замінив Паулу Фонсека. Португальський фахівець три рази поспіль виграв чемпіонство з донеччанами, а потім пішов на підвищення в "Рому", яку тренував до літа 2021 року. Мірча, в свою чергу, є найуспішнішим тренером в історії "Шахтаря", проте в 2020 році він прийняв пропозицію "Динамо", з яким виграв перше за довгий час чемпіонство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" і "Динамо" провели центральний матч 1-го кола УПЛ.