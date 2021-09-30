Рус

Зірку Луческу в Донецьку залили "динамівською" фарбою (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
87
Мирча Луческу со совей "звездой" в Донецке Новина оновлена 30 вересня 2021, 13:15
Мирча Луческу со совей "звездой" в Донецке

Мірчі Луческу пригадали слова про Донецьк.

На алеї слави в Донецьку біля "Донбас-Арени", територія якої вже схожа на зону відчуження, вандали залили фарбою "зірку" Мірчі Луческу.

Про це повідомляється на сторінці "Типовий Донецьк" в Facebook.

За інформацією джерела, "зірку" Містера залили блакитною фарбою фанати, які залишилися незадоволеними висловлюваннями тренера після матчу за Суперкубок України-2021 з "Шахтарем". Повідомляється, що акт вандалізму викликаний тим фактом, що Луческу не пройшов через коридор пошани "Шахтаря", а потім різко висловився на адресу критиків з цього приводу. Крім того, прибирати фарбу з "зірки" Містера ніхто не поспішає, а інші "зірки" не постраждали.

У Донецьку залили фарбою зірку Мірчи Луческу
У Донецьку залили фарбою зірку Мірчи Луческу
Біля Донбас-Арени на алеї слави постраждала зірка Мірчі Луческу
Біля Донбас-Арени на алеї слави постраждала зірка Мірчі Луческу

"У своєму віці вже не проходжу через коридори, які роблять діти. Я невразливий до стріл, які запускають в мене. Хто пускає стріли в мою адресу — можете поїхати в Донецьк подивитися алею зірок, музей" Шахтаря ", — цитує Містера після матчу за Суперкубок-2021 ua.tribuna.

Блакитний колір — один з основних кольорів київського "Динамо", куди відправився працювати фахівець у 2020 році. Деякі донецькі вболівальники розцінюють цей вчинок Луческу, як зраду, адже Мірча провів у таборі "Гірників" 12 років і виграв з донеччанами чимало трофеїв.

"Телеграф" нагадує, що матч за Суперкубок України завершився розгромною перемогою "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #Донбас Арена #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Мірча Луческу
Дмитро Разумков
Політика
Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в Броварах виявилася постановкою: військові відпрацьовували звільнення заручників в РДА
Штурм РДА та заручники: в поліції розповіли, що насправді відбувається в Броварах (відео)
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі вересня
Перемога Усика, сутички під Радою і закон про олігархів: вересень очима "Телеграфу" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
На любителів барів з жовтня можуть чекати неприємні сюрпризи
Кафе й ресторани готуються до "сухого закону": що відбулося