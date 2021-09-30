Укр

Звезду Луческу в Донецке залили "динамовской" краской (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мирча Луческу со своей "звездой" в Донецке Новость обновлена 30 сентября 2021, 13:15
Мирча Луческу со своей "звездой" в Донецке

Мирче Луческу припомнили слова о Донецке.

На аллее славы в Донецке возле "Донбасс-Арены", территория которой уже смахивает на зону отчуждения, вандалы залили краской "звезду" Мирчи Луческу.

Об этом сообщается на страничке "Типичный Донецк" в Facebook.

По информации источника, "звезду" Мистера залили голубой краской фанаты, которые остались недовольными высказываниями тренера после матча за Суперкубок Украины-2021 с "Шахтером". Сообщается, что акт вандализма вызван тем фактом, что Луческу не прошел через коридор почета "Шахтера", а затем резко высказался в адрес критиков по этому поводу. Кроме того, убирать краску со "звезды" Мистера никто не спешит, а другие "звезды" не пострадали.

В Донецке залили краской звезду Мирчи Луческу
В Донецке залили краской звезду Мирчи Луческу
Возле Донбасс-Арены на аллее славы пострадала звезда Мирчи Луческу
Возле Донбасс-Арены на аллее славы пострадала звезда Мирчи Луческу

"Я в своем возрасте уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк посмотреть аллею звезд, музей "Шахтера", — заявил главный тренер "Динамо" после поражения от "Горняков".

Голубой цвет — один из основных цветов киевского "Динамо", куда отправился работать специалист в 2020 году. Некоторые донецкие болельщики расценивают этот поступок Луческу, как предательство, ведь Мирча провел в стане "Горняков" 12 лет и выиграл с дончанами немало трофеев.

"Телеграф" напоминает, что матч за Суперкубок Украины завершился разгромной победой "Шахтера".

Теги:
#Футбол #Донбасс Арена #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Мирча Луческу
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