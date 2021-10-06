Фонсека впервые ответил на критику Луческу (видео)

Паулу Фонсека долгое время молчал на этот счет.

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал язвительные комментарии в свой адрес от главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, "звезду" которого недавно испортили вандалы в Донецке.

Португальский специалист подробно поведал об этом в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

Фонсека признался, что всегда с уважением относился ко всем тренерам, однако впервые столкнулся с противоположным поведением именно со стороны Луческу. "Мистер" критиковал его в СМИ за использование наработок, отсутствие опыта. Кроме того румынский тренер рассказывал, что ждал благодарности от португальца за то, что он оставил преемнику боеспособный "Шахтер", но так и не дождался от Паулу ни единого звонка.

"Я расстроен поведением Фонсеки. Он даже не поблагодарил меня за замечательную команду, которую я оставил ему", — заявлял Луческу в 2020 году в интервью corrieredellosport.

Паулу, в свою очередь, отметил, что не знает о такой традиции, как благодарить предшественника, поэтому даже и не думал говорить "спасибо" Луческу. Кроме того, Фонсека отметил, что благодарить было не за что, ведь "Шахтер" пребывал в плачевном состоянии — клуб дважды подряд проиграл чемпионство, а некоторые игроки хотели покинуть команду, которая не отличалась дисциплиной.

"Луческу говорит обо мне уже 5 лет и при этом не всегда отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою — не до конца", — рассказал Фонсека.

Напомним, Луческу 12 лет тренировал "Шахтер", а в 2016 году его заменил Паулу Фонсека. Португальский специалист три раза подряд выиграл чемпионство с дончанами, а затем ушел на повышение в "Рому", которую тренировал до лета 2021 года. Мирча, в свою очередь, является самым успешным тренером в истории "Шахтера", однако в 2020 году он принял предложение "Динамо", с которым выиграл первое за долгое время чемпионство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" провели центральный матч 1-го круга УПЛ.