Бельгія — Франція: де і коли дивитися півфінал Ліги націй

Матч Ліги націй Бельгія — Франція покажуть в Україні.

У четвер, 7 жовтня, у другому півфіналі Ліги націй УЄФА зустрінуться збірні Бельгії та Франції. Поєдинок європейських топ-збірних покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

В Україні матч Бельгія — Франція, який відбудеться в Турині (Італія) на стадіоні "Ювентус Стедіум", покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Крім того, на ТК "Футбол 3" можна буде подивитися матч в альтернативному форматі "FAN TALK", в рамках якого любителі футболу дивляться гру в неформальній обстановці, попутно коментуючи перипетії гри. "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, в ході якого у нас на сайті будуть оперативно доступні відео кращих моментів і голів. Відзначимо, гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, переможець матчу Бельгія — Франція відправиться у фінал Ліги націй, де зіграє з переможцем протистояння Італія — Іспанія, які проведуть свій півфінал 6 жовтня. Фінал турніру відбудеться в Мілані 10 жовтня.

Додамо, що збірна Франції є суперником збірної України у відборі на ЧС-2022. Остання гра між командами в кваліфікації завершилася з рахунком 1:1.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" не зумів обіграти "Динамо" в центральному матчі 1-го кола УПЛ.