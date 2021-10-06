Укр

Бельгия - Франция: где и когда смотреть полуфинал Лиги наций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Поль Погба и Тибо Куртуа Новость обновлена 06 октября 2021, 12:51
Поль Погба и Тибо Куртуа

Матч Лиги наций Бельгия — Франция покажут в Украине.

В четверг, 7 октября, во втором полуфинале Лиги наций УЕФА встретятся сборные Бельгии и Франции. Поединок европейских топ-сборных покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В Украине матч Бельгия — Франция, который состоится в Турине (Италия) на стадионе "Ювентус Стэдиум", покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Кроме того, на ТК "Футбол 3" можно будет посмотреть матч в альтернативном формате "FAN TALK", в рамках которого любители футбола смотрят игру в неформальной обстановке, попутно комментируя перипетии игры. "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в ходе которого у нас на сайте будут оперативно доступны видео лучших моментов и голов. Отметим, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, победитель матча Бельгия — Франция отправится в финал Лиги наций, где сыграет с победителем противостояния Италия — Испания, которые проведут свой полуфинал 6 октября. Финал турнира состоится в Милане 10 октября.

Добавим, что сборная Франции является соперником сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Последняя игра между командами в квалификации завершилась со счетом 1:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" не сумел обыграть "Динамо" в центральном матче 1-го круга УПЛ.

Теги:
#Футбол #Сборная Франции #Сборная Бельгии #Лига Наций
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