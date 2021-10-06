Бельгия - Франция: прямая трансляция полуфинала Лиги наций

Автор
Михаил Корнилов
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Бельгия - Франция Новость обновлена 06 октября 2021, 18:55
Бельгия - Франция

Бельгия и Франция определят лучшего на пути в финал Лиги наций.

Второй розыгрыш Лиги наций подходит к завершающей стадии. В четверг, 7 октября, в Турине (Италия) на стадионе "Ювентус Стэдиум" состоится второй полуфинал турнира Бельгия — Франция. "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, которая также доступна в Украине по ТВ. Кроме того, в этой статье будут оперативно добавлены видео голов и хайлайты поединка.

Онлайн-трансляция матча Бельгия — Франция

(Начало — в 21:45 по киевскому времени)

Рассудит встречу немецкая бригада арбитра во главе с Даниэлем Зибертом, на игре также будет работать VAR.

Обе сборные провалились на Евро-2020, будучи главными фаворитами турнира, и если бельгийцы уступили будущим чемпионам — итальянцам (1:2), то провал французов в игре со Швейцарией в 1/8 финала ЧЕ (3:3, 4:5 по пенальти) объяснить тяжело. Теперь сборным представился шанс выиграть трофей в 2021 году, и для этого надо всего ничего — добыть две победы.

Отметим, проигравший в этом матче сыграет в поединке за третье место, а победивший отправится в финал турнира. Обе игры пройдут 10 октября. Решающий поединок будет сыгран в Милане, а матч за третье место — в Турине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры с трудом определили фаворита матча Бельгия — Франция.

Теги:
#Футбол #Сборная Франции #Сборная Бельгии #Лига Наций
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