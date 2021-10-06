Бельгия - Франция: букмекеры удивили прогнозом на полуфинал Лиги наций

Букмекеры с трудом определили фаворита матча.

Второй полуфинал Лиги наций УЕФА состоится в четверг, 7 октября, в Турине (Италия) и будет показан по ТВ в Украине, при этом сборная Франции является фаворитом в игре с командой Бельгии.

Букмекеры Пари-Матч оценили шансы сборных.

По мнению специалистов, шансы команд практически равны, однако букмекеры все же отдают небольшое предпочтение чемпионам мира. На успех французов можно сделать ставку с коэффициентом 2,65. В то же время лучшая сборная в рейтинге ФИФА имеет меньше шансов — коэффициент 2,90. Ничейный результат в основное время оценивается в 3,30. Аналитики Пари-Матч считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 (коэффициент 6,30) и сборные будут выяснять сильнейшего в серии пенальти (9,90).

Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Лиги наций Бельгия — Франция (данные за 6 октября):

Пари-Матч: (победа Бельгии 2,90 — ничья 3,20 — победа Франции 2,65)

Напомним, в первом полуфинале, который пройдет 6 октября в Милане, встретятся команды Италии и Испании. Финал также будет сыгран в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" 10 октября. Прошлым и первым победителем Лиги наций является сборная Португалии.

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