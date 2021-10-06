Укр

"Когда фото с Кадыровым?": Зинченко нарвался на критику из-за снимка с Хабибом

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Зинченко и Хабиб Нурмагомедов Новость обновлена 06 октября 2021, 16:24
Александр Зинченко и Хабиб Нурмагомедов

Александр Зинченко сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым.

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который получил травму и не сыграет в ближайших матчах национальной команды в отборе на ЧМ-2022, угодил в скандал из-за совместной фотографии с бывшим российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Александр подвергся критике из-за кадров, которые он сам опубликовал на своей страничке в Instagram.

Зинченко подписал пост с фото с Нурмагомедовым так: "Приятно было смотреть игру и поболтать с тобой".

На снимке видно, как украинец обнял россиянина после приветствия. Примечательно, что фотография была сделана на "Олд Траффорд" — домашней арене "Манчестер Юнайтед". Таким образом, Зинченко попал под критику сразу с двух сторон — украинцев и фанатов "Ман Сити", для которых МЮ является принципиальным соперником.

Украинские болельщики засыпали Александра массой гневных постов:

Украинцы раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
Украинцы раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом

Также Александру досталось и от фанатов "Ман Сити", которые не понимают, что он делал на "Олд Траффорд" не во время манчестерского дерби.

Болельщики не поняли, что делал Зинченко на Олд Траффорд
Болельщики не поняли, что делал Зинченко на Олд Траффорд

Ранее украинские футболисты Роман Яремчук и Виталий Миколенко похвастались фото с российским репером Бастой (Василий Вакуленко) и также нарвались на критику украинцев.

Роман Яремчук, Виталий Миколенко и Баста
Роман Яремчук, Виталий Миколенко и Баста

Но самым большим скандалом из-за подобных фото стал инцидент на Олимпиаде в Токио, где украинская легкоатлетка Ярослава Магучих праздновала "бронзу" с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей "золото" в прыжках в высоту. Спортсменки улыбались и обнимали друг друга. После этого Магучих была вызвана в Минобороны.

"Телеграф" напоминает, что без Зинченко "Ман Сити" потерпел болезненное поражение в Лиге чемпионов от ПСЖ, а в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы после 7-и туров идут на третьем месте.

Теги:
#Футбол #Александр Зинченко #Хабиб Нурмагомедов
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