"Когда фото с Кадыровым?": Зинченко нарвался на критику из-за снимка с Хабибом
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Александр Зинченко сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым.
Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который получил травму и не сыграет в ближайших матчах национальной команды в отборе на ЧМ-2022, угодил в скандал из-за совместной фотографии с бывшим российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Александр подвергся критике из-за кадров, которые он сам опубликовал на своей страничке в Instagram.
Зинченко подписал пост с фото с Нурмагомедовым так: "Приятно было смотреть игру и поболтать с тобой".
На снимке видно, как украинец обнял россиянина после приветствия. Примечательно, что фотография была сделана на "Олд Траффорд" — домашней арене "Манчестер Юнайтед". Таким образом, Зинченко попал под критику сразу с двух сторон — украинцев и фанатов "Ман Сити", для которых МЮ является принципиальным соперником.
Украинские болельщики засыпали Александра массой гневных постов:
Также Александру досталось и от фанатов "Ман Сити", которые не понимают, что он делал на "Олд Траффорд" не во время манчестерского дерби.
Ранее украинские футболисты Роман Яремчук и Виталий Миколенко похвастались фото с российским репером Бастой (Василий Вакуленко) и также нарвались на критику украинцев.
Но самым большим скандалом из-за подобных фото стал инцидент на Олимпиаде в Токио, где украинская легкоатлетка Ярослава Магучих праздновала "бронзу" с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей "золото" в прыжках в высоту. Спортсменки улыбались и обнимали друг друга. После этого Магучих была вызвана в Минобороны.
"Телеграф" напоминает, что без Зинченко "Ман Сити" потерпел болезненное поражение в Лиге чемпионов от ПСЖ, а в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы после 7-и туров идут на третьем месте.
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