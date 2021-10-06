"Коли фото з Кадировим?": Зінченко нарвався на критику через знімок з Хабібом

Олександр Зінченко сфотографувався з Хабібом Нурмагомедовим.

Захисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який отримав травму і не зіграє в найближчих матчах національної команди у відборі на ЧС-2022, потрапив у скандал через спільну фотографію з колишнім російським чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

Олександр піддався критиці через кадри, які він сам опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зінченко підписав пост з фото з Нурмагомедовим так: "Приємно було дивитися гру і поговорити з тобою".

На знімку видно, як українець обійняв росіянина після привітання. Примітно, що фотографія була зроблена на "Олд Траффорд" — домашній арені "Манчестер Юнайтед". Таким чином, Зінченко потрапив під критику відразу з двох сторін — українців і фанатів "Ман Сіті", для яких МЮ є принциповим суперником.

Українські вболівальники засипали Олександра масою гнівних постів:

Українці розкритикували Зінченко за фото с Хабібом

Також Олександру дісталося і від фанатів "Ман Сіті", які не розуміють, що він робив на "Олд Траффорд" не під час манчестерського дербі.

Уболівальники не зрозуміли, що робив Зінченко на Олд Траффорд

Нагадаємо, українські футболісти Роман Яремчук і Віталій Миколенко похвалилися фото з російським репером Бастой (Василь Вакуленко) і також нарвалися на критику українців.

Роман Яремчук, Віталій Миколенко і Баста

Але найбільшим скандалом через подібні фото став інцидент на Олімпіаді в Токіо, де українська легкоатлетка Ярослава Магучіх святкувала "бронзу" з росіянкою Марією Ласіцкене, яка виграла "золото" в стрибках у висоту. Спортсменки посміхалися і обіймали один одного. Після цього Магучіх була викликана в Міноборони.

"Телеграф" нагадує, що без Зінченко "Ман Сіті" зазнав болючої поразки в Лізі чемпіонів від ПСЖ, а в АПЛ підопічні Хосепа Гвардіоли після 7-и турів йдуть на третьому місці.