"Коли фото з Кадировим?": Зінченко нарвався на критику через знімок з Хабібом
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Олександр Зінченко сфотографувався з Хабібом Нурмагомедовим.
Захисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який отримав травму і не зіграє в найближчих матчах національної команди у відборі на ЧС-2022, потрапив у скандал через спільну фотографію з колишнім російським чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.
Олександр піддався критиці через кадри, які він сам опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Зінченко підписав пост з фото з Нурмагомедовим так: "Приємно було дивитися гру і поговорити з тобою".
На знімку видно, як українець обійняв росіянина після привітання. Примітно, що фотографія була зроблена на "Олд Траффорд" — домашній арені "Манчестер Юнайтед". Таким чином, Зінченко потрапив під критику відразу з двох сторін — українців і фанатів "Ман Сіті", для яких МЮ є принциповим суперником.
Українські вболівальники засипали Олександра масою гнівних постів:
Також Олександру дісталося і від фанатів "Ман Сіті", які не розуміють, що він робив на "Олд Траффорд" не під час манчестерського дербі.
Нагадаємо, українські футболісти Роман Яремчук і Віталій Миколенко похвалилися фото з російським репером Бастой (Василь Вакуленко) і також нарвалися на критику українців.
Але найбільшим скандалом через подібні фото став інцидент на Олімпіаді в Токіо, де українська легкоатлетка Ярослава Магучіх святкувала "бронзу" з росіянкою Марією Ласіцкене, яка виграла "золото" в стрибках у висоту. Спортсменки посміхалися і обіймали один одного. Після цього Магучіх була викликана в Міноборони.
"Телеграф" нагадує, що без Зінченко "Ман Сіті" зазнав болючої поразки в Лізі чемпіонів від ПСЖ, а в АПЛ підопічні Хосепа Гвардіоли після 7-и турів йдуть на третьому місці.