Бельгія — Франція: букмекери здивували прогнозом на півфінал Ліги націй

Букмекери насилу визначили фаворита матчу.

Другий півфінал Ліги націй УЄФА відбудеться в четвер, 7 жовтня, в Турині (Італія) і буде показаний по ТБ в Україні, при цьому збірна Франції є фаворитом у грі з командою Бельгії.

Букмекери Парі-Матч оцінили шанси збірних.

На думку фахівців, шанси команд практично рівні, однак букмекери все ж віддають невелику перевагу чемпіонам світу. На успіх французів можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,65. У той же час найкраща збірна у рейтингу ФІФА має менше шансів — коефіцієнт 2,90. Нічийний результат в основний час оцінюється в 3,30. Аналітики Парі-Матч вважають, що зустріч, вірогідніше за все, завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,30) і збірні будуть з’ясовувати сильнішого в серії пенальті (9,90).

Прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги націй Бельгія — Франція (дані за 6 жовтня):

Парі-Матч: (перемога Бельгії 2,90 — нічия 3,20 — перемога Франції 2,65)

Нагадаємо, в першому півфіналі, який пройде 6 жовтня в Мілані, зустрінуться команди Італії та Іспанії. Фінал також буде зіграний в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" 10 жовтня. Минулим і першим переможцем Ліги націй являється збірна Португалії.

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