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Большим скандалом завершился финал Лиги наций Испания - Франция: видео спорного мяча

Автор
Михаил Корнилов
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Килиан Мбаппе забил спорный мяч в финале Лиги наций Новость обновлена 11 октября 2021, 00:13
Килиан Мбаппе забил спорный мяч в финале Лиги наций

В Италии состоялся финал второго розыгрыша Лиги наций.

В воскресенье, 10 октября, сборная Испании, выбившая с турнира хозяев финала четырех Лиги наций УЕФА (1:2), играла с Францией в решающей игре турнира для европейских сборных. Встреча состоялась в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 1:2 в пользу французов.

Все ключевые события в игре состоялись во втором тайме. Испанцы первыми открыли счет на 64-й минуте усилиями Микеля Оярсабаля, однако удержать преимущество не сумели. Спустя 2 минуты Карим Бензема забил гол-шедевр, а еще через 14 минут Килиан Мбаппе реализовал выход один на один.

Отметим, в моменте с победным голом форвард ПСЖ находился за линией защитников, однако рефери с помощью VAR засчитал гол из-за касания игроком "хозяев" мяча в момент передачи на Килиана. В сети разгорелись споры касательного этого взятия ворот. В Испании считают, что их сборную засудили. Судила игру бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором.

Испания — Франция 1:2

Голы: Оярсабаль 64ʼ, Бензема 66ʼ, Мбаппе 80ʼ

Напомним, первым победителем Лиги наций УЕФА стала сборная Португалии, которая завоевала трофей в 2019 году.

"Телеграф" напоминает, что в финале четырех французы в полуфинале Лиги наций добыли волевую победу над Бельгией со счетом 2:3, уступая по ходу встречи в два мяча.

Теги:
#Футбол #Сборная Франции #Сборная Испании #Лига Наций
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