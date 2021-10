Большим скандалом завершился финал Лиги наций Испания - Франция: видео спорного мяча

В воскресенье, 10 октября, сборная Испании, выбившая с турнира хозяев финала четырех Лиги наций УЕФА (1:2), играла с Францией в решающей игре турнира для европейских сборных. Встреча состоялась в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 1:2 в пользу французов.

Все ключевые события в игре состоялись во втором тайме. Испанцы первыми открыли счет на 64-й минуте усилиями Микеля Оярсабаля, однако удержать преимущество не сумели. Спустя 2 минуты Карим Бензема забил гол-шедевр, а еще через 14 минут Килиан Мбаппе реализовал выход один на один.

Отметим, в моменте с победным голом форвард ПСЖ находился за линией защитников, однако рефери с помощью VAR засчитал гол из-за касания игроком "хозяев" мяча в момент передачи на Килиана. В сети разгорелись споры касательного этого взятия ворот. В Испании считают, что их сборную засудили. Судила игру бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором.

🚨⚽️ | NEW: The lead up to Kylian Mbappé’s goal for France, which has controversially been given pic.twitter.com/mn5ANSr5EC