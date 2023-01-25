Злодії вкрали форму мексиканського клубу перед матчем: команду врятував найближчий магазин

На гру мексиканці вийшли у футболках італійського "Інтера"

У поєдинку чемпіонату Мексики з футболу стався досить курйозний епізод. Одна із команд вийшла на поле у формі міланського "Інтера". До речі, раніше футболіст "Інтера" потрапив у гучний політичний скандал.

Перед поєдинком третього за силою дивізіону чемпіонату команда "Левіатана" зіткнулася з проблемою – її базу разом із формою та всім інвентарем обікрали, пише "Футбол 24".

Щоб врятувати ситуацію, представники клубу побігли до найближчого спортивного магазину. Там продавали форму лише "Інтера". Ось її й купили.

Проте сила італійського клубу не допомогла "Левіатані", яка програла "Кафеталеросу" — 0:2.

Звичайна форма "Левіатани"

"Левіатана" у футболках "Інтера"

Нагадаємо, що в Кубку Португалії вперше в історії футболу було показано білу картку. Ми пояснили, як з’явилося це нововведення у футболі та за що дають білу картку.

"Телеграф" повідомляв, що під час півфіналу футбольного турніру в Непалі вертоліт сів просто на полі, де проходила гра. П’яні пасажири змусили пілота сісти саме на футбольне поле. Під час посадки пил з поля полетів у бік трибун, після чого розлючені вболівальники напали на пілота та побили його.