Злодії вкрали форму мексиканського клубу перед матчем: команду врятував найближчий магазин
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На гру мексиканці вийшли у футболках італійського "Інтера"
У поєдинку чемпіонату Мексики з футболу стався досить курйозний епізод. Одна із команд вийшла на поле у формі міланського "Інтера". До речі, раніше футболіст "Інтера" потрапив у гучний політичний скандал.
Перед поєдинком третього за силою дивізіону чемпіонату команда "Левіатана" зіткнулася з проблемою – її базу разом із формою та всім інвентарем обікрали, пише "Футбол 24".
Щоб врятувати ситуацію, представники клубу побігли до найближчого спортивного магазину. Там продавали форму лише "Інтера". Ось її й купили.
Проте сила італійського клубу не допомогла "Левіатані", яка програла "Кафеталеросу" — 0:2.
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