Результаты жеребьевки Лиги наций: кто сыграет в полуфинале

Турнир пройдет летом в Нидерландах

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций. Трофей будет разыгран ближайшим летом в Нидерландах.

В финал четырех пробились победители групп в топ-дивизионах — Италия, Испания, Франция и Нидерланды.

По результатам жеребьевки была сформирована сетка турнира.

Полуфинал: Нидерланды — Хорватия, 14 июня (Роттердам, 21:45)

Нидерланды — Хорватия, 14 июня (Роттердам, 21:45) Полуфинал: Испания — Италия, 15 июня (Энсхеде, 21:45)

Испания — Италия, 15 июня (Энсхеде, 21:45) Матч за третье место: 18 июня (Энсхеде, 16:00)

18 июня (Энсхеде, 16:00) Финал: 18 июня (Роттердам, 21:45)

Это будет третий розыгрыш турнира. Лигу наций в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году победила Франция.

Ранее мы писали, что УЕФА планирует запустить Лигу наций для женщин. Что это значит для Украины? Наша женская команда лишь однажды играла на чемпионате Европы — в 2009 году не вышла из группы. На Евро-2022 наши девушки не пробились, проиграв в стыковых матчах Северной Ирландии. На Олимпийских играх также украинки никогда не участвовали. И вряд ли новая система упростит для Украины возможность попасть на крупные турниры.