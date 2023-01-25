УЕФА кардинально изменил формат отбора на Евро и ЧМ для Европы

Новый регламент отбора вступит в силу уже после Евро-2024

В среду, 25 января, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась встреча Исполнительного комитета УЕФА, одним из решений которого стал перенос Суперкубка УЕФА-2023 из Казани в Афины. Кроме того, на заседании были утверждены новые форматы турниров УЕФА для мужских сборных, которые начнут действовать с сентября 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Союз принял решение внести небольшие изменения в нынешний формат Европейской квалификации на крупные турниры.

Европейская квалификация для Евро или чемпионатов мира станет более компактной. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре и пять сборных. По замыслу организаторов, это добавит отборочному циклу дополнительную динамичность и непредсказуемость. На групповой стадии команды сыграют каждая с каждой дома и на выезде. Победители квартетов и квинтетов пробьются на мундиаль или Евро. Обладатели вторых мест либо получат прямые путевки, либо примут участие в стыковых матчах.

На данный момент в квалификации на Евро или ЧМ УЕФА в ходе жеребьевки делит команды на 10 групп по 5-6 команд в каждой.

"Проблема предсказуемости Европейских квалификаций также была рассмотрена и решена с помощью нового формата, который предоставит всем командам равные шансы пройти отбор на крупные турниры.

Новый формат обещает привнести больше азарта в турниры национальных сборных, которые продолжают расти и набирать силу", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее сообщалось, что УЕФА провело жеребьевку Финала четырех Лиги наций.

Напомним, в россии послали УЕФА на три буквы.