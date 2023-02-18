Знайшли мертвим під завалами: знаменитий футболіст загинув у Туреччині

Крістіан Атсу грав за "Хатайспор"

На жаль, найстрашніші припущення підтвердились. Нападника турецького "Хатайспору" Крістіана Атсу, який раніше виступав за лондонський "Челсі", було знайдено мертвим під завалами в Туреччині. Хоча раніше була інформація, що футболіста врятували.

Про місцезнаходження та стан Атсу не було нічого відомо з самого початку руйнівних землетрусів у Туреччині минулого тижня. Раніше представники "Хатайспору" заявляли про те, що футболіст мав намір залишити турецький клуб напередодні трагедії.

Про смерть Крістіана у Twitter написав агент футболіста Мурат Узунмехмет.

Атсу загинув у віці 31 року. За свою кар’єру футболіст збірної Гани встиг пограти за англійські "Челсі", "Евертон", "Ньюкасл" та "Борнмут", португальський "Порту", іспанську "Малагу" та інші клуби. До турецького "Хатайспору" Атсу приєднався лише у вересні 2022 року.

Атсу з "Порту" вигравав чемпіонат Португалії та Лігу Європи. А зі збірною Гани став срібним призером Кубка африканських націй.

Нагадаємо, що тренер "Хатайспору" Волкан Демірель розплакався у прямому ефірі, закликаючи допомогти постраждалим. Серед тих, хто пережив землетрус, була і українська тенісистка Дар’я Лопатецька. Вона приїхала до Туреччини на турнір серії ITF.