Нашли мертвым под завалами: знаменитый футболист погиб в Турции

Кристиан Атсу играл за "Хатайспор"

К сожалению, самые страшные предположения подтвердились. Нападающий турецкого "Хатайспора" Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский "Челси", был найден мертвым под завалами в Турции. Хотя раньше была информация, что футболиста спасли.

О местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе. Ранее представители "Хатайспора" заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

О смерти Кристиана в Twitter написал агент футболиста Мурат Узунмехмет.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские "Челси", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Борнмут", португальский "Порту", испанскую "Малагу" и другие клубы. К турецкому "Хатайспору" Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.

Атсу с "Порту" выигрывал чемпионат Португалии и Лигу Европы. А со сборной Ганы стал серебряным призером Кубка африкансаих наций.

Напомним, что тренер "Хатайспора" Волкан Демирель расплакался в прямом эфире, призывая помочь пострадавшим. Среди тех, кто пережил землетрясение была и украинская теннисистка Дарья Лопатецкая. Она приехала в Турцию на турнир серии ITF.