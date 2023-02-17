Павелко больше не президент: суд отстранил от должности главу УАФ

Против футбольного функционера возбуждено десять уголовных дел

Печерский суд города Киева отстранил президента Ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрея Павелко от занимаемой должности до 17 марта 2023 года. Решение судьи может быть обжаловано в течение пяти дней.

В конце прошлого года в доме Павелко провели обыск. Увиденное шокировало всех — мебель в стиле "Пшонка", кинотеатр, огромный бассейн, одежды, обуви и сумочек на сотни тысяч евро.

Тогда Печерский суд Киева назначил Павелко меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2023 года. Правда, за президента УАФ внесли залог в сумме 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Напомним, что по меньшей мере, 10 уголовных дел расследуют сейчас Нацполиция, ДБР, НАБУ и Прокуратура по фактам противоправной деятельности Павелко и его менеджеров. Сумма ущерба около 550 млн гривен.

Сегодняшнее постановление суда вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, законное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения апелляционной инстанции.