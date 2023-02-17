Павелко більше не президент: суд усунув з посади голову УАФ

Проти футбольного функціонера порушено десять кримінальних справ

Печерський суд міста Києва усунув президента Асоціації футболу України (УАФ) Андрія Павелка з посади до 17 березня 2023 року. Рішення судді може бути оскаржено протягом п’яти днів.

Наприкінці минулого року в будинку Павелка провели обшук. Побачене шокувало всіх — меблі у стилі "Пшонка", кінотеатр, величезний басейн, одяг, взуття та сумочки на сотні тисяч євро.

Тоді Печерський суд Києва призначив Павелку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 січня 2023 року. Щоправда, за президента УАФ внесли заставу на суму 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Нагадаємо, що щонайменше 10 кримінальних справ розслідують зараз Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів. Сума збитків близько 550 млн гривень.

Сьогоднішня постанова суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо така скарга не була подана. У разі подання апеляційної скарги, законне рішення, якщо воно не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційної інстанції.