Хотим бить друг другу морду: в футболе просят разрешить драки

Революционное правило предложил Джеймс Макклейн

Полузащитник английского "Уигана" Джеймс Макклейн предложил сделать революцию в футболе. Он считает, что можно внедрить в этот вид спорта одно из хоккейных правил. Ранее с клубом НХЛ провел тренировку легендарный футбольный вратарь Петр Чех.

По словам Макклейна, футболисты могли бы драться на футбольном поле и не бояться получить за это длительную дисквалификацию.

"Просто наблюдение: если бы в футболе, как в хоккее, появилось правило, позволяющее двум конфликтующим игрокам в течение 10-15 секунд набить друг другу морду и отправиться на скамейку штрафников, я гарантирую, что стычек стало бы гораздо меньше", – цитирует Джеймса Макклейна Daily Mail.

Ранее мы писали, что Жерар Пике также предложил изменить футбольные правила. Пике посоветовал начать реформы с дополнительного времени. Испанец считает, что экстра-таймы нужно играть до "золотого" гола, убирая игроков из обеих команд.

Напомним, что УЕФА кардинально изменил формат отбора на Евро и ЧМ для Европы. "Новый формат обещает привнести больше азарта в турниры национальных сборных, которые продолжают расти и набирать силу", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.