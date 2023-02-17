Не робив це п’ять років: Роналду здивував у Саудівській Аравії (відео)

Португалець допоміг своєму клубу перемогти "Аль-Таавун"

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду знову видав чудовий матч у чемпіонаті Саудівської Аравії. Португалець віддав два гольові паси у зустрічі з "Аль-Таавуном". Раніше Роналду оформив покер в одному поєдинку.

На 17-й хвилині матчу "Аль-Наср" — "Аль-Таавун" португалець вивів Абдуррахмана Гаріба віч-на-віч з воротарем, і хавбек відкрив рахунок. На 78-й хвилині з пасу Кріштіану забив Абдулла Маду та приніс перемогу своїй команді – 2:1. Таким чином, у чемпіонаті Саудівської Аравії вийшла унікальна ситуація. Три клуби — "Аль-Наср", "Аль-Іттіхад" та "Аль-Шабаб" — набрали по 40 очок.

Цього сезону Роналду за п’ять ігор у складі клубу з Ер-Ріяда забив п’ять голів і віддав дві результативні передачі.

Що цікаво, востаннє Роналду асистував партнерам двічі за гру 29 вересня 2018 року – у складі "Ювентуса" проти "Наполі" (3:0) у Серії А.

Нагадаємо, що в одному з поєдинків "Аль-Насра" сарана буквально атакувала стадіон. Комахи були на трибунах та на полі.

Раніше ми писали, що Роналду в Ер-Ріяді витрачатиме на житло близько 300 тисяч євро на місяць. Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.

Також з’явилася інформація, що Кріштіану Роналду стане послом Саудівської Аравії у боротьбі за право прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році.