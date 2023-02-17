Не делал это пять лет: Роналду удивил в Саудовской Аравии (видео)

Португалец помог своему клубу победить "Аль-Таавун"

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду снова выдал отличный матч в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец отдал два голевых паса во встрече с "Аль-Таавуном". Ранее Роналду оформил покер в одном поединке.

На 17-й минуте матча "Аль-Наср" — "Аль-Таавун" португалец вывел Абдуррахмана Гариба один на один с вратарем, и хавбек открыл счет. На 78-й минуте с паса Криштиану забил Абдулла Маду и принес победу своей команде – 2:1. Таким образом, в чемпионате Саудовской Аравии получилась уникальная ситуация. Три клуба — "Аль-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Шабаб" — набрали по 40 очков.

В текущем сезоне Роналду за пять игр в составе клуба из Эр-Рияда забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Что интересно, в последний раз Роналду ассистировал партнерам дважды за игру 29 сентября 2018 года – в составе "Ювентуса" против "Наполи" (3:0) в Серии А.

Напомним, что в одном из поединков "Аль-Насра" саранча буквально атаковала стадион. Насекомые были на трибунах и на поле.

Ранее мы писали, что Роналду в Эр-Рияде будет тратить на жилье около 300 тысяч евро в месяц. Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.

Также появилась информация, что Криштиану Роналду станет послом Саудовской Аравии в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу в 2030 году.