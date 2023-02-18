Криштиану Роналду унизили в Саудовской Аравии: футболисту отказались пожать руку (видео)

Португальца проигнорировал соперник во время матча

Впервые с 2018 года Криштиану Роналду отдал две результативные передачи в одном матче. Португалец помог "Аль-Насру" добыть победу в чемпионате Саудовской Аравии.

По ходу встречи произошел довольно любопытный эпизод. Форвард "Аль-Таавуна" Леандре Тавамба забил гол, который отменили из-за офсайда. Соперника решил поддержать Роналду, который протянул руку, но Тавамба демонстративно отказался ее пожимать.

Напомним, что в одном из поединков "Аль-Насра" саранча буквально атаковала стадион. Насекомые были на трибунах и на поле. Роналду в том поединке забил четыре гола.

Кстати, прошлой осенью была информация, что Криштиану купил в Португалии дом за 18 млн евро. Это самая дорогая недвижимость во всей Португалии. А теперь стало известно, что Роналду продает свой шикарный дом возле Манчестера.

Мы также писали, что невеста футболиста Джорджина Родригес не совсем разобралась с местными порядками и может быть оштрафована за нарушение закона о приличии.

Недавно семья Роналду показала, как развлекается в новой для себя стране.