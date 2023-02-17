Криштиану Роналду продает свой дом: риелторы называют его шедевром дизайна (фото)

За особняк португалец просит 6 млн евро

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду тратит около 300 тысяч евро в месяц на аренду жилья в Эр-Рияде. И в это время выставил на продажу свой шикарный дом в пригороде Манчестера. Здесь футболист жил, когда играл за "Манчестер Юнайтед".

Как пишет The Sun, риелторы называют дом португальца шедевром современного дизайнерского искусства.

Особняк звезды футбола расположен на территории в 23 гектара. В доме семь спален и шесть ванных комнат. А также спортзал, бассейн, джакузи, теннисный корт, винный погреб, кинозал.

Плюс рядом небольшой домик для гостей на три спальни, гараж на четыре авто, зона отдыха. Цена такого особняка — около 6 миллионов евро.

Кстати, прошлой осенью была информация, что Криштиану купил в Португалии дом за 18 млн евро. Это самая дорогая недвижимость во всей Португалии.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии Роналду сделал две результативные передачи впервые с 2018 года. Мы также писали, что невеста футболиста Джорджина Родригес не совсем разобралась с местными порядками и может быть оштрафована за нарушение закона о приличии.

Недавно семья Роналду показала, как развлекается в новой для себя стране.