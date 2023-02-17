Кріштіану Роналду продає свій будинок: рієлтори називають його шедевром дизайну (фото)

За особняк португалець просить 6 млн євро

Нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду витрачає близько 300 тисяч євро на місяць на оренду житла в Ер-Ріяді. І в цей час виставив на продаж свій розкішний будинок у передмісті Манчестера. Тут футболіст жив, коли грав за "Манчестер Юнайтед".

Як пише The Sun, рієлтори називають будинок португальця шедевром сучасного дизайнерського мистецтва.

Особняк зірки футболу розташований на території 23 гектари. У будинку сім спалень та шість ванних кімнат. А також спортзал, басейн, джакузі, тенісний корт, винний льох, кінозал.

Плюс поряд невеликий будиночок для гостей на три спальні, гараж на чотири авто, зона відпочинку. Ціна такого особняка – близько 6 мільйонів євро.

До речі, минулої осені була інформація, що Кріштіану купив у Португалії будинок за 18 млн євро. Це найдорожча нерухомість у всій Португалії.

Нагадаємо, що в останньому турі чемпіонату Саудівської Аравії Роналду зробив дві результативні передачі вперше з 2018 року. Ми також писали, що наречена футболіста Джорджина Родрігес не зовсім розібралася з місцевими порядками та може бути оштрафована за порушення закону про пристойність.

Нещодавно родина Роналду показала, як розважається у новій для себе країні.