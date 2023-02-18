В Африці футболістки жорстоко побили арбітра (відео)

Футбольний суддя не встиг втекти

На футбольному матчі може статися будь-що, зокрема напад на рефері, однак у жіночому футболі подібна поведінка футболісток зустрічається вкрай рідко.

Під час матчу жіночого чемпіонату в Демократичній Республіці Конго "Мазембе" — "Мотема Пембе" за рахунку 5:1 рефері не призначив пенальті у ворота перших, після чого почалася сутичка на полі. Про це повідомляє Leopardsfoot.

Розгнівані футболістки "Мотема Пембе" розпочали погоню за арбітром. Біля бокової лінії до дівчат підключилися і тренери. У результаті суддю побили у кабінці з екраном для відеоповторів. Врятувати рефері насилу вдалося співробітникам стадіону, які вирвали арбітра з рук розлючених жінок. У результаті суддю вдалося евакуювати до підтрибунного приміщення.

"Кадри, які ми рішуче засуджуємо, при цьому сподіваємося, що організатори вживуть необхідних заходів для покарання винних в інциденті", — йдеться у повідомленні Leopardsfoot.

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