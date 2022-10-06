Зламали ніс і чотири ребра: арбітра жорстоко побили через червону картку

Британський суддя з поля потрапив до лікарні

В Англії матч між командами "Платт Брідж" та "Віган Роуз" завершився викликом швидкої допомоги та поліції. Футболіст жорстоко побив суддю. Раніше Роман Широков побив рефері.

У ході зустрічі британських команд арбітр показав червону картку гравцю "Платт Брідж". І той злетів із котушок.

Як пише The Sun, у арбітра зламані ніс, чотири ребра, ключиця, а також струс мозку.

"Я отримав серйозні травми, але я виживу", — прокоментував інцидент суддя.

Поліція вже порушила кримінальну справу. Вона на контролі у Футбольної асоціації Англії.

Нагадаємо, що колишній футболіст "Мілана" отримав дев’ять років ув’язнення за зґвалтування. Проте Бразилія відмовляється його екстрадувати.

Ми також писали, що у чемпіонаті Туреччини футбольний рефері показав жовту картку лікарю.