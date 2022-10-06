Зламали ніс і чотири ребра: арбітра жорстоко побили через червону картку
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Британський суддя з поля потрапив до лікарні
В Англії матч між командами "Платт Брідж" та "Віган Роуз" завершився викликом швидкої допомоги та поліції. Футболіст жорстоко побив суддю. Раніше Роман Широков побив рефері.
У ході зустрічі британських команд арбітр показав червону картку гравцю "Платт Брідж". І той злетів із котушок.
Як пише The Sun, у арбітра зламані ніс, чотири ребра, ключиця, а також струс мозку.
"Я отримав серйозні травми, але я виживу", — прокоментував інцидент суддя.
Поліція вже порушила кримінальну справу. Вона на контролі у Футбольної асоціації Англії.
Нагадаємо, що колишній футболіст "Мілана" отримав дев’ять років ув’язнення за зґвалтування. Проте Бразилія відмовляється його екстрадувати.
Ми також писали, що у чемпіонаті Туреччини футбольний рефері показав жовту картку лікарю.