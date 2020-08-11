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Роман Широков избил судью (Фото, Видео)

Роман Широков избил судью (Фото, Видео)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Российский футболист Роман Широков напал на судью во время любительского турнира.

39-летний бывший игрок сборной России Роман Широков в одном из матчей любительских команд напал на судью и жестко его избил.

Перед этим арбитр встречи 20-летний Данченко дал красную карточку Широкову, который едва не сломал ноги сопернику. Арбитр сделал замечание за брань на футбольном поле, после чего звездный футболист сорвался.

Момент избиение запечатлен на видео

Арбитр Данченко попал в больницу с многочисленными травмами и пробыл там 4 часа.

«Время 04:00 по Москве — я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — вот самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, потом еще 15-20 минут в травмпункте», — рассказал Никита Данченко.

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Все по теме:

Сборная России, Футбол, Роман Широков.

Автор:

Телеграф
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