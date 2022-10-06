Сломали нос и четыре ребра: арбитра жестоко избили из-за красной карточки

Британский судья с поля попал в больницу

В Англии матч между командами "Платт Бридж" и "Уиган Роуз" завершился вызовом скорой помощи и полиции. Футболист жестоко побил судью. Ранее Роман Широков избил рефери.

По ходу встречи британских команд арбитр показал красную карточку игроку "Платт Бридж". И тот слетел с котушек.

Как пишет The Sun, у арбитра сломаны нос, четыре ребра, ключица, а также сотрясение мозга.

"Я получил серьезные травмы, но я виживу", — прокомментировал инцидент судья.

Полиция уже открыла уголовное дело. Оно на контроле у Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что бывший футболист "Милана" получил девять лет тюрьмы за изнасилование. Однако Бразилия отказывается его экстрадировать.

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