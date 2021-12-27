Футбольный рефери показал желтую карточку врачу (видео)

Необычный случай произошел на матче в Турции.

В игре турецкого первенства по футболу рефери решил радикально бороться с симуляцией футболиста и даже показал выбежавшему "спасать" игрока врачу желтую карточку.

Соответсвующее видео появилось на страничке beIN SPORTS Türkiye в Twitter.

На кадрах видно, как в матче Первой лиги (второй по силе футбольный дивизион в первенстве Турции, — прим. ред.) "Анкарагюджю" — "Кечиоренгюджю" футболист хозяев оказался на траве и всем своим видом показывал, что у него травма. Рефери, который находился вблизи, не поверил игроку, заподозрив симуляцию. На поле без разрешения судьи выбежал врач, который оказать помощь футболисту не сумел, ведь его с поля прогнал арбитр. Примечательно, что рефери переступил через футболиста и даже показал медику желтую карточку.

Видео с необычным решением судьи доступно в сети.

Добавим, что "Анкарагюджю" победил со счетом 2:1 и поднялся на второе место в первенстве, "Кечиоренгюджю" остался в зоне вылета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Испании футболист забил гол не глядя практически с центра поля.