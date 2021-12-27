Футбольний рефері показав жовту картку лікарю (відео)

Незвичайний випадок трапився на матчі в Туреччині.

У грі турецької першості з футболу рефері вирішив радикально боротися з симуляцією футболіста і навіть показав лікарю, який вибіг "рятувати" гравця, жовту картку.

Відповідне відео з’явилося на сторінці beIN SPORTS Türkiye у Twitter.

На кадрах видно, як у матчі Першої ліги (другий за силою футбольний дивізіон у першості Туреччини, — прим. ред.) "Анкарагюджю" — "Кечіоренгюджю" футболіст господарів опинився на траві й всім своїм виглядом показував, що у нього травма. Рефері, який був поблизу, не повірив гравцеві, запідозривши симуляцію. На поле без дозволу судді вибіг лікар, який допомогти футболісту не зумів, адже його з поля прогнав арбітр. Цікаво, що рефері переступив через футболіста і навіть показав медику жовту картку.

Відео з незвичайним рішенням судді доступне у мережі.

Додамо, що "Анкарагюджю" переміг з рахунком 2:1 і піднявся на друге місце у першості, "Кечіоренгюджю" залишився у зоні вильоту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Іспанії футболіст забив гол, не дивлячись практично з центру поля.