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Футбольний рефері показав жовту картку лікарю (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Рефері попередив медпрацівника Новина оновлена 27 грудня 2021, 19:53
Рефері попередив медпрацівника

Незвичайний випадок трапився на матчі в Туреччині.

У грі турецької першості з футболу рефері вирішив радикально боротися з симуляцією футболіста і навіть показав лікарю, який вибіг "рятувати" гравця, жовту картку.

Відповідне відео з’явилося на сторінці beIN SPORTS Türkiye у Twitter.

На кадрах видно, як у матчі Першої ліги (другий за силою футбольний дивізіон у першості Туреччини, — прим. ред.) "Анкарагюджю" — "Кечіоренгюджю" футболіст господарів опинився на траві й всім своїм виглядом показував, що у нього травма. Рефері, який був поблизу, не повірив гравцеві, запідозривши симуляцію. На поле без дозволу судді вибіг лікар, який допомогти футболісту не зумів, адже його з поля прогнав арбітр. Цікаво, що рефері переступив через футболіста і навіть показав медику жовту картку.

Відео з незвичайним рішенням судді доступне у мережі.

Додамо, що "Анкарагюджю" переміг з рахунком 2:1 і піднявся на друге місце у першості, "Кечіоренгюджю" залишився у зоні вильоту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Іспанії футболіст забив гол, не дивлячись практично з центру поля.

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#Футбол #Туреччина
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