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Футболіст забив гол не дивлячись з центру поля (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Лорен Морон Новина оновлена 25 грудня 2021, 10:49
Лорен Морон

Неймовірний м’яч було забито в Іспанії.

Центральний нападник "Еспаньйола" Лорен Морон відзначився феноменальним взяттям воріт у гостьовому матчі 18 туру чемпіонату Іспанії з футболу проти "Сельти".

На 92-й хвилині зустрічі за рахунку 3:0 на користь господарів Морон у неоднозначній ситуації вирішив не розвивати контратаку, а пробити практично з центру поля по порожнім воротам. У результаті круглий по красивій траєкторії залетів прямо у сітку воріт. Примітно, що Лорен навіть не дивився, куди бив.

Відео голу Морона у матчі "Сельта" — "Еспаньйол":

Додамо, що "Еспаньйол" програв з рахунком 3:1.

Повний відеоогляд гри "Сельта" — "Еспаньйол":

На цей час "Сельта" (20 очок) посідає 14-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги, "Еспаньйол" (23 очка) — 11-й.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гол української футболістки був визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів. Крім того, нещодавно шикарним взяттям воріт в Іспанії відзначився українець Роман Зозуля, а в Україні "динамівець" забив неймовірний гол у падінні через себе. Додамо, що в Німеччині футболіст влучив в ціль з 62 метрів.

Теги:
#Футбол #Ла Ліга #Гол #ФК Еспаньол #ФК Сельта
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