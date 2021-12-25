Футболіст забив гол не дивлячись з центру поля (відео)

Неймовірний м’яч було забито в Іспанії.

Центральний нападник "Еспаньйола" Лорен Морон відзначився феноменальним взяттям воріт у гостьовому матчі 18 туру чемпіонату Іспанії з футболу проти "Сельти".

На 92-й хвилині зустрічі за рахунку 3:0 на користь господарів Морон у неоднозначній ситуації вирішив не розвивати контратаку, а пробити практично з центру поля по порожнім воротам. У результаті круглий по красивій траєкторії залетів прямо у сітку воріт. Примітно, що Лорен навіть не дивився, куди бив.

Відео голу Морона у матчі "Сельта" — "Еспаньйол":

Додамо, що "Еспаньйол" програв з рахунком 3:1.

Повний відеоогляд гри "Сельта" — "Еспаньйол":

На цей час "Сельта" (20 очок) посідає 14-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги, "Еспаньйол" (23 очка) — 11-й.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гол української футболістки був визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів. Крім того, нещодавно шикарним взяттям воріт в Іспанії відзначився українець Роман Зозуля, а в Україні "динамівець" забив неймовірний гол у падінні через себе. Додамо, що в Німеччині футболіст влучив в ціль з 62 метрів.