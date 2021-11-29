"Терміново до першої команди": юний форвард "Динамо" забив неймовірний гол (відео)

В Україні рідко забивають такі м’ячі.

У неділю, 28 листопада, київське "Динамо" U-19, яке пробилося до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, провело виїзний поєдинок з однолітками з "Минаю" у першості України. Зустріч відбулася на "Минай-Арені" та завершилася з рахунком 0:5 на користь столичної команди.

За киян голами відзначилися Ігор Горбач, Самба Діалло, Денис Кузик, Олександр Яцик та Ілля Скрипник. Особливо красивим виявився забитий м’яч у виконанні сенегальського форварда киян. На 29-й хвилині Діалло після передачі партнера п’ятою наважився на удар через себе і не прогадав — уболівальники стали свідками футбольного шедевра. Феноменальний асист на рахунку Горбача.

Відео голу Діалло:

Додамо, що у мережі закликали головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу взяти Діалло до основного складу.

"Терміново в першу команду", — написав один з користувачів під відео з шедевром Самби.

Відеоогляд матчу Минай U-19 — Динамо U-19:

Додамо, що юнаки "Динамо" наразі йдуть другим у першості України, відстаючи від "Шахтаря" U-19 за додатковими показниками. До речі, з українських клубів лише юнацька команда "Динамо" пробилася до євровесни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що основна команда "Динамо" з боєм програла "Баварії" (1:2) у Києві та достроково втратила шанси на вихід з групи.