Укр

"Срочно в первую команду": юный форвард "Динамо" забил невероятный гол (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Самба Диалло Новость обновлена 29 ноября 2021, 10:48
Самба Диалло

В Украине редко забивают такие мячи.

В воскресенье, 28 ноября, киевское "Динамо" U-19, которое пробилось в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, провело выездной поединок с одногодками из "Миная" в первенстве Украины. Встреча состоялась на "Минай-Арене" и завершилась со счетом 0:5 в пользу столичной команды.  

За киевлян голами отметились Игорь Горбач, Самба Диалло, Денис Кузык, Александр Яцык и Илья Скрипник. Особенно красивым оказался забитый мяч в исполнении сенегальского форварда киевлян. На 29-й минуте Диалло после передачи партнера пяткой решился на удар через себя и не прогадал — болельщики стали свидетелями футбольного шедевра. Феноменальный ассист на счету Горбача.

Видео гола Диалло:

Добавим, что в сети призвали главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу взять Диалло в основной состав.

"Срочно в первую команду", — написал один из пользователей под видео с шедевром Самбы.

Видеообзор матча Минай U-19 — Динамо U-19:

Добавим, что юноши "Динамо" на данный момент идут вторыми в первенстве Украины, отставая от "Шахтера" U-19 по дополнительным показателям. К слову, из украинских клубов только юношеская команда "Динамо" пробилась в евровесну. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что основная команда "Динамо" с боем проиграла "Баварии" в Киеве (1:2) и досрочно потеряла шансы на выход из группы.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Гол
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