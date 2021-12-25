Футболист забил гол не глядя с центра поля (видео)
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Невероятный мяч был забит в Испании.
Центральный нападающий "Эспаньола" Лорен Морон отметился феноменальным взятием ворот в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу против "Сельты".
На 92-й минуте встречи при счете 3:0 в пользу хозяев Морон в неоднозначной ситуации решил не развивать контратаку, а пробить практически с центра поля по пустым воротам. В итоге круглый по красивейшей траектории залетел прямо в ворота. Примечательно, что Лорен даже не смотрел, куда бил.
Видео гола Морона в матче "Сельта" — "Эспаньол":
Добавим, что "Эспаньол" проиграл со счетом 3:1.
Полный видеообзор игры "Сельта" — "Эспаньол":
На данный момент "Сельта" (20 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Эспаньол" (23 очка) — 11-й.
Ранее "Телеграф" сообщал, что гол украинской футболистки был признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов. Кроме того, недавно красивым взятием ворот в Испании отметился украинец Роман Зозуля, а в Украине "динамовец" отличился невероятным голом в падении через себя. Добавим, что в Германии был забит красивейший гол с 62 метров.
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