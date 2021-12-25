Футболист забил гол не глядя с центра поля (видео)

Невероятный мяч был забит в Испании.

Центральный нападающий "Эспаньола" Лорен Морон отметился феноменальным взятием ворот в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу против "Сельты".

На 92-й минуте встречи при счете 3:0 в пользу хозяев Морон в неоднозначной ситуации решил не развивать контратаку, а пробить практически с центра поля по пустым воротам. В итоге круглый по красивейшей траектории залетел прямо в ворота. Примечательно, что Лорен даже не смотрел, куда бил.

Видео гола Морона в матче "Сельта" — "Эспаньол":

Добавим, что "Эспаньол" проиграл со счетом 3:1.

Полный видеообзор игры "Сельта" — "Эспаньол":

На данный момент "Сельта" (20 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Эспаньол" (23 очка) — 11-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гол украинской футболистки был признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов. Кроме того, недавно красивым взятием ворот в Испании отметился украинец Роман Зозуля, а в Украине "динамовец" отличился невероятным голом в падении через себя. Добавим, что в Германии был забит красивейший гол с 62 метров.