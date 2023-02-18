В Африке футболистки жестоко избили арбитра (видео)

Футбольный судья не успел убежать

На футбольном матче может произойти что угодно, в частности нападение на рефери, однако в женском футболе подобное поведение футболисток встречается крайне редко.

Во время матча женского чемпионата в Демократической Республике Конго "Мазембе" — "Мотема Пембе" при счете 5:1 рефери не назначил пенальти в ворота первых, после чего началась потасовка на поле. Об этом сообщает Leopardsfoot.

Разгневанные футболистки "Мотема Пембе" начали погоню за арбитром. У боковой линии к девушкам подклюичились и тренеры. В итоге судью избили в кабинке с экраном для видеоповторов. Спасти рефери с трудом удалось сотрудникам стадиона, которые вырвали арбитра из рук разъяренных женщин. В итоге судью удалось эвакуировать в подтрибунное помещение.

"Кадры, которые мы решительно осуждаем, при этом надеемся, что организаторы примут необходимые меры для наказания зачинщиц", — гласит сообщение Leopardsfoot.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду унизили в Саудовской Аравии.

Напомним, в футболе просят ввести правило из хоккея.