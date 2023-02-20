Мудрика больше нельзя критиковать: что сделал украинский футболист

Полузащитник "Челси" заблокировал комментарии на своей странице в соцсетях

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Челси" проиграл "Саутгемптону". А Михаил Мудрик вновь очень слабо сыграл.

Терпение лондонских фанатов закончилось. За футболиста дали 100 млн евро, а он бесполезен на поле. Болельщики стали активно критиковать украинца в соцсетях.

Чтобы остановить поток хейта Мудрик закрыл доступ к комментариям на своей странице в Instagram.

После перехода в "Челси" Михаил набрал почти миллион новых подписчиков в Instagram. Теперь за Мудриком следят 1,3 млн человек, хотя раньше футболист не входил даже в десятку самых популярных украинских спортсменов.

Напомним, в последнем матче за "Челси" Мудрик отметился омерзительным поступком. Украинец вместе с Жуаном Феликсом устроили разминку на поле, пока их партнеру по команде оказывали помощь.

Некоторые пользователи посчитали, что украинец и португалец отвратительно повели себя в данной ситуации, ведь травма одноклубника была весьма серьезной, а другие игроки "Челси" находились рядом с Сезаром Аспиликуэтой.

Ранее сообщалось, что в "Челси" на одном фланге с Мудриком играет футболист, который отказывается пасовать на украинца.